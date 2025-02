Quarto Secreto no "BBB 25": relembre casos que marcaram a história no reality

Carla Diaz, Manu Gavassi e Anamara fizeram parte de edições marcantes dos quartos secretos do BBB. Globoplay / Globo / Reprodução

No BBB 25, Gracyanne Barbosa foi levada para o Quarto Secreto da edição após a eliminação de sua irmã, Giovanna.

No cômodo, a musa fitness foi recepcionada com quitutes e ovos cozidos, e pode assistir o que os outros participantes falavam dela em tempo real.

Os "quartos secretos" do BBB 25

Ao longo de todas as edições do programa, diversos quartos surpresa já apareceram no reality. De acomodações luxuosas a recintos que testavam os participantes, relembre os quartos marcantes do programa:

Quarto Branco - BBB 9, 10, 20 e 23

O primeiro "Quarto Branco" fez parte do BBB 9. Globoplay / Globo / Reprodução

O Quarto Branco foi o primeiro cômodo surpresa apresentado no Big Brother Brasil. A dinâmica começou como uma consequência do Big Fone: quando Newton atendeu a chamada, ele chamou Ralf e Leo para o acompanharem no isolamento.

Na edição, o cômodo apareceu duas vezes e, na segunda, os confinados foram Francine, Flávio e Priscila. O quarto se repetiu em 2010 mas, depois disso, passou uma década sem aparecer no programa.

Em 2020, entretanto, o "mais temido de todas as edições do BBB" reapareceu como Castigo do Monstro. Foi então que Felipe Prior, Manu Gavassi e Gizally Bicalho acabaram isolados da casa.

Em 2023 mais uma edição da dinâmica foi trazida, mas com uma novidade: a disputa por um carro. Dentro do quarto, Domitila Barros e Fred Bruno ficaram no veículo e não podiam deixar a chave cair. Ela perdeu a própria festa do líder após ser convocada para a disputa por Fred, que venceu a prova.

Quarto Secreto do Paredão Falso - BBB 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22 e 23

Ana Paula Renault, Carla Diaz e Anamara ficaram marcadas por suas participações no quarto secreto. Globo / Globoplay / Reprodução

O primeiro Paredão Falso ocorreu no BBB 11, mas o Quarto Secreto surgiu em 2013, quando Anamara foi a primeira sister a viver essa experiência. O cômodo proporcionou não apenas momentos icônicos, mas também retornos chocantes que mudaram o clima da casa.

Participantes que passaram pelo Quarto Secreto no BBB:

Ana Paula - BBB 16

Emily - BBB 17

Gleici - BBB 18

Gabriela - BBB 19

Carla Diaz - BBB 21

Arthur Aguiar - BBB 22

Marília e Fred Nicácio - BBB 23

Quarto Dourado - BBB 11

Michelly foi colocada no Quarto Dourado durante o BBB 11. Globo / Reprodução

O Quarto Dourado foi uma inovação do BBB 11, e surgiu como consequência do Big Fone. Maurício atendeu a ligação, indicando Michelly para ficar no local. Ela passou 17 horas no cômodo sem apertar o botão vermelho.

Quarto do Terror - BBB 11

Diana e Paula entraram no quarto do terror do BBB 11. Globo / Reprodução

Além do quarto dourado, o BBB 11 também contou com outra acomodação inédita: o do terror. Na ocasião, o público escolheu colocar Diana e Paula lá.

Para sair do recinto, as sisters precisavam encontrar duas chaves corretas em meio às duas mil que estavam no chão, e acionar o botão que as liberaria. Elas encontraram os objetos em cerca de duas horas, e venceram a prova.

Quarto dos 7 Desafios - BBB 19

O Quarto dos 7 Desafios fez parte do BBB 19. Globoplay / Reprodução