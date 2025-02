Por que Giovanna, irmã de Gracyanne Barbosa, está liderando as enquetes para sair do "BBB 25"?

Enquetes realizadas por diferentes portais da internet indicam que o público quer eliminar Giovanna do "BBB 25". Fabio Rocha / Globo / Divulgação

O jogo do BBB 25 está prestes a virar de cabeça para baixo. O paredão desta terça-feira (4) terá somente um participante eliminado pelo público, marcando o fim da dinâmica das duplas.

Enfrentam a disputa os irmãos Diego e Daniele Hypólito e as irmãs Giovanna e Gracyanne Barbosa. Os emparedados ainda não sabem, mas só o participante mais votado deixará a casa mais vigiada do Brasil. Já a dupla do eliminado será encaminhada para um quarto secreto, onde poderá assistir ao que os colegas de confinamento vêm falando a seu respeito desde o início da disputa, até voltar ao convívio de todos, com direito a imunidade.

Ou seja, se o público desejar conceder o benefício ao seu participante favorito, obrigatoriamente terá que eliminar a dupla dele. E se decidir eliminar um participante de quem não gosta, precisa estar ciente de que o companheiro dele não só seguirá no jogo, como terá direito a regalias. A decisão é complexa, mas os espectadores parecem já ter escolhido um lado.

Enquetes realizadas por diferentes portais da internet indicam que o público quer eliminar Giovanna na noite desta terça. Quem aparece em segundo lugar é, justamente, a irmã dela, a influenciadora fitness Gracyanne Barbosa. Já os irmãos Hypólito somam um percentual baixo de intenção de votos, que não chega nem a 10% em alguns levantamentos.

Mas, afinal, por que os espectadores querem ver Giovanna fora do jogo? Abaixo, confira os motivos que ajudam a explicar a provável eliminação da sister.

Por que Giovanna está liderando as enquetes?

Esperou demais

Está claro que Giovanna não leva desaforo para casa. Contudo, a sister pode ter demorado a mostrar a que veio no BBB 25. Ela conquistou um grande destaque nos últimos dias, após se envolver em atritos com Vilma e Diogo Almeida, mas talvez tenha esperado tempo demais para se posicionar.

Nas primeiras semanas de confinamento, a narrativa de Giovanna girou em torno do flerte com Maike. O brother parecia estar dividido entre ela e Renata, tecendo comentários bobos e fazendo brincadeiras com ambas, em um enredo tão juvenil quanto sem graça. Já a sister só aparecia na edição falando com as amigas sobre não querer engatar um romance no BBB, ao mesmo tempo em que demonstrava incômodo com a indecisão do pretendente.

O chove não molha terminou somente na madrugada de domingo (2), quando eles enfim trocaram os primeiros beijos, o que permitiu a Giovanna explorar novos enredos.

A dinâmica desta última semana, com um almoço privado que foi transmitido a todos da casa e uma formação de paredão pouco convencional, favoreceu o maior posicionamento da sister. E ela não fugiu da raia: criticou as decisões e comentários feitos por Eva e Renata durante o almoço e peitou dona Vilma e o filho quando entendeu que eles estavam faltando com a verdade.

Com isso, Giovanna provou ser uma jogadora com muito potencial. Ela própria definiu-se como uma "justiceira", do tipo que não gosta de conflitar por qualquer bobagem, mas "não aguenta ver mentiras e jogo sujo". Esse é exatamente o perfil que costuma agradar o público do Big Brother. Porém, a sister demorou demais para mostrar o que tem a oferecer aos espectadores.

Deu azar

Justamente pelo seu grande potencial, Giovanna não seria a escolha do público neste momento. Não é preciso ser vidente para adivinhar qual era o desejo da maioria dos espectadores: ter Diogo Almeida e dona Vilma no paredão para, assim, eliminar a veterana da disputa.

Contudo, a dupla de mãe e filho acabou vencendo a prova bate-volta, restando na berlinda Daniele e Diego Hypólito e Gracyanne e Giovanna, em uma configuração de paredão que se mostrou difícil para o público.

De um lado estão os irmãos Hypólito, que começaram suas jornadas no reality show de forma controversa, mas acabaram por conquistar o coração dos espectadores — sobretudo Diego, que vem se mostrando um dos favoritos da edição. Na outra ponta há Giovanna e a irmã Gracyanne, uma das participantes mais aguardadas do BBB 25, que vem conseguindo mostrar sua personalidade dia após dia, sem fugir das responsabilidades do jogo.

Giovanna também não é de se eximir, mas, na disputa contra a irmã e os Hypólito, acabou ficando em desvantagem. São três pessoas que além de não tardarem a se posicionar, renderam incontáveis doses do mais puro suco de entretenimento — enquanto Giovanna só veio a aparecer realmente nos últimos dias.

Mexeu em vespeiro

O principal motivo que levou Giovanna a ganhar maior destaque, o desentendimento com dona Vilma, também pode ter peso para a eliminação dela. Embora muitos espectadores concordem com a posição defendida pela irmã de Gracyanne, há quem tenha lido como desrespeitoso o embate de Giovanna com a mãe de Diogo Almeida, em razão da diferença de idade entre as duas.

A sister acusou Vilma de ser "mentirosa", recebendo uma "cobra" como contragolpe. Depois da discussão, disse ter se sentido mal com o ocorrido, citando, justamente, a faixa etária da concorrente. Na avaliação de Giovanna, não houve falta de respeito, somente exposição de pontos de vista. Mas e na avaliação do público?