Quem é Bianca Censori, esposa de Kanye West que apareceu nua no Grammy 2025

Kanye West e a esposa, Bianca Censori, no Grammy 2025. Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP /Arte GZH

Durante o tapete vermelho do Grammy 2025, o rapper Kanye West (Ye), 47 anos, e a esposa, Bianca Censori, 30, chamaram atenção em função da roupa que ela usava: um vestido curto e totalmente transparente. O traje estava coberto por um casaco de pelos, que ela vestiu antes e imediatamente após as fotos.

A vestimenta se tornou assunto nas redes sociais, e recebeu críticas de internautas. "Maturidade é perceber o quão cringe é o Kanye West", opinou um usuário do X (antigo Twitter). "Eu passo a vida solteira, mas não me presto a esse papel que a namorada do Kanye West faz", afirmou outra.

O casal já realizou aparições em que Bianca vestia trajes semelhantes. Na Semana de Moda de Paris em 2024, a designer usou um maiô transparente e fio-dental. Na época, fontes próximas a ela afirmaram ao Daily Mail que os visuais eram escolhidos pelo rapper, que afirma que ela é a "musa-inspiradora" da Yeezy, marca de roupas do rapper onde Bianca atua desde 2020.

Quem é Bianca Censori?

Nascida em Melbourne, capital da Austrália, Bianca tem 30 anos e conquistou um mestrado em arquitetura pela Universidade de Melbourne. Ela já atuou como designer e lançou a própria marca de joias, a Nylons Jewellery, em 2019.

Sobre o cargo na Yeezy, Bianca, em seu site, define a função como "projetar espaços, móveis e conceitos que complementam o espírito de moda vanguardista".

Casados desde dezembro de 2022, Bianca e Ye se conheceram através do trabalho. Em entrevista à Vogue Australia, concedida em 2022, ela falou sobre morar parte do tempo nos Estados Unidos e parte do tempo em Melbourne.

— Acho muito mais fácil concretizar ideias na Austrália — afirmou. — Em Melbourne posso cultivar minha criatividade e é em Los Angeles que a aplico.