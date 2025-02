Novo atacante do Grêmio, Francis Amuzu desembarca em Porto Alegre

Francis Amuzu está em Porto Alegre . O ponta de 25 anos desembarcou às 10h42min desta quarta-feira (5) no Aeroporto Internacional Salgado Filho. Na sequência, o belga fará exames médicos para assinar contrato com o Grêmio.

Amuzu, que atuava pelo Anderlecht, da Bélgica, desembarcou por um portão alternativo do aeroporto. Foi saudado pelos torcedores presentes e recepcionado por representantes do Tricolor. Em seguida, entrou em um carro e foi para o CT Luiz Carvalho.

Natural de Accra, capital de Gana, Amuzu se mudou ainda criança para a Bélgica. Construiu toda a sua carreira no Anderlecht. Para fechar com o jogador, o Grêmio vai desembolsar cerca de 1,2 milhão de euros, pouco mais de R$ 7 milhões na cotação atual.

