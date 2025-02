Renata vence a prova do anjo no "BBB 25" e manda Mateus para o castigo do monstro 

Renata venceu a prova do anjo neste sábado. Gshow / Reprodução

Renata venceu, na tarde deste sábado (14), a quinta prova do anjo do Big Brother Brasil 25. Agora, a sister está imune e não poderá ser votada no próximo paredão do programa, que será formado na noite deste domingo (16).

Além de ganhar R$ 10 mil como prêmio e um recado de seus amigos e familiares, Renata poderá escolher outro participante do programa para ficar imune na formação do paredão. O anjo da semana também terá direito a um almoço especial em que poderá levar convidados da casa.

Como estava vetada da prova como consequência da sua eliminação na prova do líder, Aline não participou. Participaram da disputa outros 16 brothers, divididos em duplas: Delma e Guilherme; Daniele e Diogo Hypolito; Maike e Diogo Almeida; Thamiris e Vilma; João Pedro e João Gabriel; Renata e Vinicius; Camilla e Gracyanne; Mateus e Vitória.

Como foi a prova

A dinâmica começou com um sorteio para definir as duplas para participarem da prova, que foram desafiadas a identificar objetivos em um cenário. Enquanto um dos integrantes da dupla observava e descrevia o ambiente em uma cabine, o outro escutava a descrição para responder ao quiz de Tadeu Schmidt.

A cada rodada, era necessário responder uma pergunta de verdadeiro ou falso. Quem apertasse primeiro o botão poderia responder o quiz. Quem acertasse ganhava ponto. Ao responder errado, o time adversário da rodada ganhava o ponto.

Os primeiros finalistas foram Vinicius e Renata. Em seguida, Gracyanne e Camilla foram para a final, em disputa na semi com Delma e Guilherme.

Na primeira etapa, quem ganhou ponto foi para a semifinal. Na segunda, era necessário fazer dois pontos para seguir adiante. Na final, a decisão foi “melhor de cinco” – a dupla vencedora precisou fazer três pontos. Renata foi a vencedora após escolher o frasco de produto premiado no sorteio final.

Quem está no castigo do monstro?

Além de ter a imunidade, Renata também pôde escolher quem irá para o castigo do monstro. A decisão do anjo foi Mateus. A sister justificou a decisão por ser um brother que já está na xepa e com quem tem alguns atritos.

— Ele é uma pessoa que já estou tendo um embate aqui dentro da casa, mesma justificativa ontem da Evinha, e acredito que também é uma forma de dar reciprocidade para o Monstro da Eva na semana passada — explicou.