EUA: principal responsável por vacinas na FDA renuncia e faz críticas ao secretário de saúde

O Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA não respondeu a um pedido de comentário. Marks recebeu a opção de renunciar ou ser demitido por Kennedy, de acordo com um ex-funcionário da FDA familiarizado com as discussões, que falou sob condição de anonimato porque não tinha permissão para discutir o assunto publicamente. O médico supervisionou a rápida revisão e aprovação da agência de vacinas e tratamentos para a covid-19 durante a pandemia. Fonte: Associated Press.