Quem é Aline, a policial militar confirmada no "BBB 25"

Aline foi confirmada na quarta dupla do "BBB" ao lado do amigo Vinícius.

Natural de Salvador, na Bahia, ela se define como uma mulher forte e guerreira . Formada em Direito, considera uma grande conquista trabalhar na Polícia Militar da Bahia , função que desempenha com muito orgulho.

Intuição

Filha de professores de Educação Física, Aline acredita muito em sua intuição , característica que a torna atenta às intenções das pessoas ao seu redor. Seu amigo Vinícius, com quem divide a experiência na casa, e que conheceu há sete anos a caminho de um trabalho, confirma:

— Aline é a pessoa mais sensitiva e ligada que eu conheço. Nada vai passar despercebido por ela — afirma. Desde então, eles nunca mais se separaram. A ideia da inscrição, inclusive, foi do amigo.

Apesar de sua personalidade desconfiada, Aline revela ser romântica , capaz de se apaixonar em segundos, embora perca o encanto com a mesma rapidez.

Solteira, assim como Vinícius, vê no BBB uma oportunidade de mostrar sua força e resiliência. Sua amizade com Vinícius promete ser um trunfo no jogo.