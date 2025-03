De escolas à iluminação pública, governo do RS ajudará a formular nove PPPs em seis municípios

Três prefeituras gaúchas planejam parcerias na área da iluminação pública. Porthus Junior / Agencia RBS

O governo do Rio Grande do Sul ajudará a estruturar nove novos projetos de parcerias público-privadas (PPPs) e concessões em seis municípios. As iniciativas abrangem diferentes áreas de colaboração com investidores privados, incluindo construção de escolas, transporte coletivo e iluminação pública.

Os termos de cooperação com as prefeituras serão assinados nesta segunda-feira (24), em evento marcado para as 11h, no Palácio Piratini. No ato, o governador Eduardo Leite receberá os prefeitos e entregará estudos de pré-viabilidade, que contêm informações necessárias para dar o pontapé inicial na formulação das propostas.

Entre os municípios envolvidos, Canoas, na Região Metropolitana, deverá ter dois projetos vultosos. O plano prevê estruturar concessões para o sistema municipal de mobilidade urbana e para o tratamento de resíduos sólidos.

Também foram contempladas com duas iniciativas a prefeitura de Farroupilha, que almeja firmar parcerias para o transporte público municipal e iluminação pública, e a de Estância Velha, que tem projetos para a iluminação pública e para construção e ampliação de escolas.

O Estado ainda ajudará a estruturar a concessão do parque Mario Bernardino Ramos, que sedia a Festa da Uva, em Caxias do Sul, do parque natural Saint’ Hilaire, em Viamão, e da iluminação pública em Rio Grande, no sul do Estado.

O apoio à estruturação de concessões e PPPs de prefeituras é coordenado pela Secretaria da Reconstrução Gaúcha (Serg), em um programa batizado de Impulsiona RS. O objetivo é criar uma rede de parcerias e ajudar a divulgar oportunidades de investimento no Estado. Para isso, a pasta firmou parcerias com instituições de renome, como o BNDES, a FGV e, o BRDE e a B3.

Os nove novos projetos se juntam ao estudo para a concessão do centro de cultura Gigantinho, em Tramandaí, anunciado em janeiro.

Lista de projetos de concessões e PPPs nos municípios com apoio estadual:

Canoas - Mobilidade urbana e resíduos sólidos urbanos

Caxias do Sul - Parque Mario Bernardino Ramos (Festa da Uva)

Estância Velha - Ampliação e construção de escolas e iluminação pública

Farroupilha - Transporte público municipal e iluminação pública

Rio Grande - Iluminação pública

Tramandaí - concessão do centro de cultura Gigantinho (anunciada em janeiro)