Covatti Filho vai se casar em maio com vereadora de Santa Cruz

Ao ouvir do deputado Lucas Redecker (PSDB) que estava de ressaca porque tem um bebê de 28 dias em casa, o colega Covatti Filho (PP) contou que também está se preparando para ser pai. Antes que alguém pergunte quando chega o herdeiro, Covatti se apressa em esclarecer que é conservador e que, antes, vai se casar com a noiva Nicole Weber , vereadora em Santa Cruz do Sul.

As bodas estão marcadas para o final de maio, em Gramado. Nicole conta que ela queria fazer a festa em Santa Cruz do Sul e Covatti preferia na terra deles, Frederico Westphalen. A solução salomônica foi Gramado, cidade que os dois adoram. As fotos de “pré-wedding” foram feitas numa viagem do casal à Toscana. A preferida de Nicole é uma imagem do casal diante de uma passagem de ciprestes.