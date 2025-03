Governo goiano virá a Porto Alegre para conhecer programa de inclusão na educação

Alunos com necessidades especiais na educação têm acompanhamento de perto.

Uma comitiva do governo do Estado de Goiás estará em Porto Alegre entre a próxima quinta (27) e sexta-feira (28) para conhecer o programa Incluir+POA, iniciativa da prefeitura que presta suporte educacional para alunos com deficiência e necessidade especiais de aprendizagem.