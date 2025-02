Por que Mateus, que entrou como dupla de Vitória Strada, está liderando as enquetes para sair do "BBB 25"?

Mateus enfrenta o quinto paredão do "BBB 25". Fabio Rocha / Globo / Divulgação

Aline, Guilherme e Mateus enfrentam o quinto paredão do BBB 25. Na noite desta terça-feira (18), um dos três dará adeus à chance de levar para casa o prêmio milionário do programa, que nesta edição pode chegar a R$ 3 milhões.

A disputa pela permanência no reality, desta vez, parece não estar ocorrendo de forma tão acirrada. Enquetes realizadas por diferentes portais da internet demonstram que o público já decidiu quem eliminar: Mateus, que entrou na casa mais vigiada do Brasil em dupla com Vitória Strada.

O carioca lidera a maioria dos levantamentos realizados. Em alguns deles, a porcentagem das intenções de voto para eliminá-lo chega perto dos 70% — o que, em um paredão triplo, configura rejeição.

Em segundo lugar aparece Aline. A baiana era uma das favoritas do público, mas acabou perdendo a simpatia dos espectadores devido ao romance conturbado que vive com o ator Diogo Almeida.

Parte dos fãs do programa defende a eliminação dela, mas o movimento não deve surtir efeito. Mateus supera os 50% em todas as enquetes, enquanto Aline figura com porcentagens na casa dos 20%.

O mais provável, então, é que o carioca encerre sua jornada no programa nesta terça, com o demérito de ter sido coadjuvante no jogo. Abaixo, confira os motivos que explicam a provável eliminação de Mateus:

Início conturbado

Mateus começou muito mal a sua trajetória no BBB 25. O mesmo vale para a então dupla dele, Vitória Strada, que também não agradou os espectadores nas primeiras semanas do reality. E o motivo é, justamente, a conturbada amizade dos dois.

Por muitos e muitos dias, Mateus e Vitória não fizeram outra coisa no reality senão discordar um do outro. Divergiam o tempo todo e sobre qualquer coisa — quase sempre por alguma bobagem —, a ponto de constranger os colegas de confinamento que estivessem ao redor. Já nas dinâmicas ao vivo, os dois viviam se interrompendo e disputando atenção, como se fossem rivais.

Faltava união e sintonia à dupla. Às vezes, a impressão era de que Vitória e Mateus se detestam, mas, por alguma razão que ninguém compreendeu bem, decidiram ir juntos para o reality. Naturalmente, a dinâmica da relação causou estranhamento e acabou por cansar o público. Ninguém mais aguentava assistir às picuinhas bobas dos dois, que pareciam estar em uma eterna esquete de Malhação.

Com o passar das semanas, o fim das duplas e muitos alertas vindos de colegas de confinamento, a relação de Mateus e Vitória melhorou. A mudança ajudou a controlar o ranço que os espectadores vinham nutrindo pelos dois, mas também não é capaz de fazer milagres.

Vitória até conseguiu criar novos enredos, levando o público a esquecer do seu início conturbado no BBB. Mateus, por sua vez, não fez o mesmo caminho. No panorama geral da trajetória do brother no reality, as picuinhas com a amiga ainda são o motivo pelo qual ele será lembrado no programa. Isso pesa para que os espectadores optem por eliminá-lo frente a Aline e Guilherme, dois participantes que conseguiram construir tramas bem mais interessantes.

Posicionamento abaixo de zero

Faltou a Mateus o famoso "posicionamento". A palavra é uma das preferidas dos participantes na hora de detonar um oponente. Afinal, no reality, ser acusado de "sem posicionamento" é uma ofensa e tanto, porque o público valoriza quem expõe o que pensa, toma partido diante das situações e não passa por cima do que acredita para manter a boa vizinhança. Porém, tudo isso faltou a Mateus.

O brother sempre foi tímido em seus posicionamentos. Até participa dos debates de estratégias com as aliadas, mas, quando é convocado a expor o que pensa diante do grande grupo, participando de dinâmicas como o Sincerão, que promovem um diálogo direto com o público, Mateus simplesmente mingua. Ele quase nunca consegue articular de forma clara os seus pontos de vista e parece fazer questão de evitar tomar algum partido sobre os acontecimentos do jogo, mesmo quando estes envolvem suas aliadas.

Bom exemplo é o conflito totalmente sem pé nem cabeça que criou com Eva (outra que também evita ao máximo se comprometer). Enquanto toda a casa respirava a treta estabelecida entre Diogo Almeida, Aline e Gracyanne Barbosa, Mateus arrumou um jeito de criar um conflito paralelo e não chegar nem perto do vespeiro que ditava a dinâmica do jogo naquela semana.

Até há algum mérito nisso, pois o embate poderia ter ajudado o brother a criar uma narrativa melhor para si. O único problema é que ninguém leva a sério tretas protagonizadas por plantas. A briga de Mateus e Eva não empolgou, demonstrando que, até quando tenta se posicionar, o carioca manda mal.

Veja mais fotos de Mateus no "BBB 25":

Falta de empatia

Se o público ainda tinha alguma dúvida a respeito da decisão de eliminar Mateus, deixou de tê-la na noite de domingo (16), após a formação do paredão.

Foi nesta ocasião que Vitória Strada protagonizou uma discussão acalorada com Camilla e Thamiris, que acusaram a atriz de egoísmo em razão do voto dado por ela (em Delma, devolvendo a indicação que também recebeu da sogra de Guilherme). O público tomou as dores de Vitória, dada a fragilidade do argumento levantado pelas irmãs e a forma desproporcional com que discutiram com a atriz, aos gritos. Mas Mateus não ficou do lado da amiga.

Ao comentar o ocorrido com Vitória, o carioca pontuou que ela deveria ter adotado uma postura mais humilde, simplesmente pedindo desculpas e admitindo que errou. Ocorre que a atriz pediu desculpas mais de uma vez.

Os espectadores, que acabaram por se compadecer com Vitória, julgaram a atitude de Mateus como falta de empatia e de lealdade. O brother assistiu à briga, viu o modo grosseiro como a amiga foi interpelada, e ainda assim ficou contra ela. Para o público, o comportamento foi tido como a gota d'água.