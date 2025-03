Enquete GZH indica quem o público quer no paredão do "BBB 25"; veja as parciais

O "BBB 25" começou com 24 participantes; atualmente, restam 13.

O próximo paredão do BBB 25 será formado neste domingo à noite (23). Treze participantes ainda restam no reality.

A enquete realizada por GZH mediu a torcida do público e indicou os participantes que devem compor o próximo paredão.

A enquete funciona como um termômetro e não tem relação com as votações realizadas no GShow.