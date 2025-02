Giovanna é eliminada do "BBB 25" e Gracyanne Barbosa vai para quarto secreto

Gracyanne Barbosa e a irmã Giovanna estavam no paredão desta semana. Globo / Reprodução

Giovanna está fora do Big Brother Brasil 25. No paredão desta terça-feira (4), ela recebeu 52,61% dos votos. A outra integrante da dupla, a irmã Gracyanne Barbosa, irá para um quarto secreto, onde terá privilégios. Com 25,86% dos votos, ela também voltará para casa no vip e imune.

As irmãs disputaram a permanência na casa com os irmãos e ex-ginastas Diego e Daniele Hypolito, que receberam 4,46% e 17,07%, respectivamente.

Gracyanne e Giovanna foram para o paredão a partir da votação da casa, no confessionário. Diego e Daniele foram indicados pelos líderes, Gabriel e Maike, ao paredão.

Este paredão foi o primeiro em que apenas um integrante da dupla deixou a casa, inaugurando a fase individual do jogo.

Mas para os participantes do programa, isso não foi revelado: eles acreditam que a dupla foi eliminada junta. Os brothers e sisters também não sabem do quarto secreto.

Quarto secreto

Com a eliminação da irmã, Gracyanne foi para o quarto secreto, onde ficará isolada do resto da casa e terá acesso a informações privilegiadas. A sister vai poder assistir a vídeos e vigiar o que os participantes falam sobre ela. Na hora de voltar para o jogo, Gracyanne estará imune e no vip até o fim da semana.

Quem é Giovanna?

Natural de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Giovanna Jacobina, 26 anos, formou dupla com a irmã mais velha, Gracyanne Barbosa.

A caçula é veterinária e usa as redes sociais para compartilhar a rotina da profissão.

Com Gracyanne como exemplo, Giovanna é apaixonada por atividade física e se considera uma aspirante ao mundo fitness. As duas moram juntas no Rio de Janeiro.

Quem é Gracyanne?

Natural de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Gracyanne, 45 anos, é apaixonada por atividades físicas e compartilha sua rotina de treinos nas redes sociais, onde acumula cerca de 11 milhões de seguidores.

Hoje ela é modelo de fisiculturismo, empresária e musa fitness, mas, entre 1999 e 2008, Gracyanne foi dançarina do grupo Tchakabum.

Ela também é conhecida pelo samba no pé na avenida, tendo atuado como rainha de bateria de várias escolas do Rio de Janeiro. Além disso, ela se formou em Direito pela UFRJ, mas nunca exerceu a profissão.

Como foi a formação do paredão?

A formação da berlinda ocorreu na noite de domingo (2) e terminou com Diogo Almeida e Vilma e Aline e Vinícius vencendo a prova bate e volta já na madrugada desta segunda-feira (3).

Os anjos Aline e Vinicius deram o colar de imunidade para Guilherme e Joselma. Na indicação dos líderes, Maike e Gabriel indicaram Daniele e Diego Hypolito.

Gracyanne Barbosa e Giovanna ficaram entre as mais votadas da casa junto com Diogo Almeida e Vilma. Juntos, eles puxaram Aline e Vinicius no contragolpe, que, assim como Diogo e Vilma, levaram a melhor na prova bate e volta.