Gabriel foi o segundo eliminado do programa de forma individual. Fabio Rocha / Globo / Divulgação

Gabriel está fora do Big Brother Brasil 25. No paredão desta terça-feira (11), o brother recebeu 48,81% dos votos. O paulista do grupo pipoca enfrentou Aline e Vitória Strada, que receberam 8,31% e 42,88% dos votos, respectivamente.

Gabriel foi para o paredão a partir da votação da casa, no confessionário, com três votos. Ele foi o terceiro mais votado, depois de Diogo, com oito votos, e Vitória Strada, com quatro. Aline foi a indicada do líder João Gabriel. Na prova bate-volta, Diogo conseguiu escapar do paredão.

Este foi o primeiro paredão individual e o segundo em que apenas um integrante das duplas que entraram no programa deixou a casa.

Quem saiu do BBB 25 hoje

Gabriel, de 30 anos, entrou no BBB 25 ao lado do amigo Maike. Natural de São Paulo, o modelo e promotor de eventos tem formação em Business Marketing Administration. Gabriel praticou natação dos oito aos 26 anos e foi medalhista brasileiro, treinando inclusive no Corinthians.

A participação de Gabriel no reality foi marcada por seus comentários infelizes e a implicância com Diego Hypólito, conforme Camila Bengo, repórter de Zero Hora. Ele fez uma imitação debochada do ex-ginasta, interpretada por muitos como homofobia, e chegou a questionar a veracidade de seus problemas de saúde mental.

Além disso, a rivalidade foi vista como perseguição, já que Diego não retribuiu os ataques. Esse comportamento pesou ainda mais contra Gabriel, especialmente porque Hypólito é um dos favoritos do público.

Além disso, no sincerão desta segunda-feira (10), seis brothers apontaram Gabriel de forma negativa: quatro o classificaram como o participante que ninguém vai lembrar, e dois como o eliminado com rejeição.

Como foi a formação do paredão?

Após Mateus, vencedor da prova do anjo, ser declarado autoimune, Aline foi a indicada do líder João Gabriel. Após voltar do último paredão e participar da dinâmica do quarto secreto, Gracyanne Barbosa também estava imune.

No confessionário, Diogo recebeu oito votos, Vitória recebeu quatro e o terceiro mais votado foi Gabriel, com três votos.

Assim, a prova do bate-volta foi disputada por Diogo, Vitória e Gabriel. Quem escapou do paredão na dinâmica foi Diogo.