Mateus vence a prova do anjo no "BBB 25" e está imune; saiba quem foi para o castigo do monstro

A quarta prova do anjo do BBB 25 ocorreu na tarde deste sábado (8) e foi vencida por Mateus. O brother, agora, está imune e não poderá ser votado no próximo paredão do programa, que será formado na noite de domingo (9).