O ex-ginasta começou sua jornada no reality de forma controversa, mas acabou conquistando o coração dos espectadores. E há razão para isso. Diego é um participante imperfeito, que erra e mete os pés pelas mãos, mas está totalmente entregue à experiência do BBB. Ele não tem medo de expressar as próprias vulnerabilidades, tampouco parece estar amedrontado pelo fantasma do "cancelamento" — até mesmo porque, antes de ingressar no programa, o ex-atleta já havia sido "cancelado" algumas vezes.