Por que Gabriel está superando Vitória Strada em enquetes do "BBB 25"?

Gabriel lidera enquetes para sair do "BBB 25". Fabio Rocha / Globo / Divulgação

Aline, Gabriel e Vitória Strada estão no quarto paredão do BBB 25 — que é também o primeiro desde que o fim das duplas foi comunicado ao elenco. Os três representam grupos distintos no jogo, e um deles dará adeus ao reality na noite de terça-feira (11).

Até o momento, a decisão do público parece estar entre Gabriel e Vitória Strada. Em enquetes realizadas por diferentes portais da internet, Aline, que vive um romance controverso com o ator Diogo Almeida, aparece como a menos votada.

Já Gabriel e Vitória figuram no topo dos principais levantamentos, com o brother liderando parte deles.

Vale lembrar que as enquetes não substituem a votação oficial da Globo — portanto, não há garantia de que o resultado previsto se confirme de fato. No paredão desta terça, porém, o mais provável é que a gaúcha consiga reverter novamente os levantamentos que a colocam à frente e, assim, a eliminação de Gabriel seja confirmada.

Vitória entrou no BBB 25 com uma base de fãs consolidada, o que facilita a mobilização da torcida para garantir sua permanência na casa. Mas esse não é o único motivo para a possível eliminação de Gabriel.

Por que Gabriel está liderando enquetes para sair do "BBB 25"?

Comentários infelizes

Além de ver tudo o que os participantes do Big Brother Brasil fazem durante a estadia no reality, os espectadores também pode ouvi-los. A constatação é óbvia, mas alguns confinados parecem esquecer disso, dado o número de bobagens que proferem em frente às câmeras. Nesta edição, um bom exemplo disso é Gabriel, que já conseguiu montar a sua coleção particular de comentários infelizes.

O modelo protagonizou uma série de colocações desnecessárias desde a estreia do programa. A primeira delas ocorreu quando, com menos de uma semana de BBB 25 no ar, Gabriel imitou as falas e os trejeitos de Diego Hypólito, em tom de zombaria. O momento repercutiu nas redes sociais, e internautas acusaram o brother de homofobia.

Em outras ocasiões, Gabriel disse desconfiar dos problemas de saúde mental enfrentados pelo ex-ginasta, dando a entender que Diego estaria forjando transtornos para "se fazer de coitadinho".

O estopim ocorreu no Sincerão da torta na cara, quando, ao ter suas falas sobre o irmão Hypólito criticadas por Guilherme, Gabriel deu um show de ignorância. Para justificar sua postura com Diego, o brother disse, com chocante naturalidade:

— Eu não tenho empatia porque eu nunca tive ansiedade.

A fala de Gabriel pegou a todos de surpresa, principalmente por colocar em dúvida a condição psicológica de Diego. Mas o brother não parece ter visto problema na própria atitude. Com isso, conquistou de vez a antipatia do público.

Perseguição ao favorito

A implicância descabida de Gabriel com Diego Hypólito é outro ponto que pesa para a provável eliminação dele. Isso porque o brother vem nutrindo uma rivalidade gratuita com o ex-ginasta, do tipo que ninguém entende como ou por qual motivo começou.

Ainda nos primeiros dias do reality, Gabriel chegou a dizer que era fã de Diego como atleta, mas havia se decepcionado com a postura dele no BBB. Contudo, o brother nunca deixou claro qual é a "postura" que tanto lhe incomoda no colega de confinamento — o que levou muitos internautas a julgarem o comportamento dele como homofóbico.

O fato é que, ao vencer a primeira prova do anjo ao lado de Maike, sua então dupla, Gabriel designou os irmãos Hypólito para cumprirem o castigo do monstro. Depois, quando Diego e a irmã também venceram a prova do anjo e revidaram o monstro, o modelo ficou possesso.

A revanche foi suficiente para que Gabriel transformasse Diego em inimigo número 1 e passasse confabular para mandá-lo ao paredão. Porém, enquanto Gabriel demonstrava estar obcecado por tirar Diego Hypólito da disputa, o ex-ginasta sequer parecia lembrar da existência dele no jogo.

O enredo acabou ganhando ares de perseguição, algo que nunca é visto com bons olhos pelo público. Menos ainda quando o perseguido é um dos favoritos dos espectadores, caso de Diego Hypólito.

Portanto, se a intenção de Gabriel era eliminar o ex-ginasta, o tiro saiu pela culatra: ele é quem deve sair pela porta.

Veja quem está no quarto paredão do "BBB 25":

Veja mais fotos de Gabriel no "BBB 25":