Aline, Gabriel e Vitória  estão no primeiro paredão individual do "BBB 25"

O primeiro paredão individual do Big Brother Brasil 25 foi formado na noite deste domingo (9). O público tem até terça-feira (11) para decidir quem será eliminado da casa mais vigiada do Brasil: Aline , Gabriel ou Vitória .

Confira como foi a formação do paredão

Após Mateus, vencedor da prova do anjo, ser declarado autoimune, Aline foi a indicada do líder João Gabriel. Após voltar do último paredão e participar da dinâmica do quarto secreto, Gracyanne Barbosa também estava imune.