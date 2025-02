João Gabriel somou mais pontos durante a quarta prova do líder do programa. Fabio Rocha / Globo / Divulgação

João Gabriel venceu a primeira prova do líder individual do Big Brother Brasil 25. Com habilidade, ele foi o maior pontuador entre todos os participantes e ganhou R$ 10 mil.

Agora, terá a missão de indicar cinco participantes para a mira do paredão no programa desta sexta-feira (7). No domingo, também indicará um jogador para o paredão. Além disso, terá direito a uma festa temática.

Como companheiros no vip, ele escolheu o irmão João, Maike, Gabriel e Delma. Como punição pelo descumprimento de uma regra no retorno de Gracyanne Barbosa à casa nesta quinta, todos — inclusive o líder — deverão permanecer no "tá com nada" até que os alimentos esgotem. Na sequência, os participantes seguirão a divisão regular.

Como foi a prova do líder do "BBB 25"?

O jogo desta noite exigiu habilidade, mira e muita sorte.

Os brothers e sisters tiveram duas tentativas para lançar um sanduíche com um paraquedas, a partir de uma plataforma elevada. O intuito era acertar um dos alvos no chão, com diferentes pontuações.

Quem somasse mais pontos, seria o vencedor. Guilherme e João Gabriel empataram, com 90 pontos.

Na rodada de desempate, com apenas um lançamento, Guilherme não somou pontos, enquanto João Gabriel conquistou 35 pontos.

Como será a dinâmica da semana

Na dinâmica da semana, o líder indicará uma das cinco pessoas na mira para o paredão. O anjo será autoimune.

No domingo (9), o paredão será triplo. Disputarão a prova bate e volta os três mais votados pela casa. Destes, um se salvará.