Chegou ao fim a participação de Marcelo e Arleane no Big Brother Brasil 25 . O casal manauara entrou no grupo pipoca e foi eliminado com 55,95% dos votos na noite desta terça-feira (21).

Eles disputaram a preferência do público com os circenses Edilberto e Raissa, e a dupla de mãe e filho, Vilma e Diogo, que cravaram 8,05% e 36%, respectivamente, na votação.

No discurso de eliminação, Tadeu Schmidt falou sobre a a importância do primeiro paredão.

Quem são Arleane e Marcelo?

Arleane, de 34 anos, atua como influenciadora onde mora com o marido Marcelo, 38. Ele é engenheiro de segurança do trabalho. Casados há 11 anos, entraram no BBB 25 no grupo pipoca.