Por que Arleane e Marcelo devem ser os primeiros eliminados do "BBB 25"

Arleane e Marcelo são os prováveis primeiros eliminados do "BBB 25". Fabio Rocha / TV Globo / Divulgacao

"Primeiro eliminado do Big Brother Brasil". Eis um título que ninguém almeja conquistar, mas na noite desta terça (21) uma das três duplas que encaram a berlinda inaugural da temporada precisará acatar a alcunha indigesta.

Arleane e Marcelo, Diogo Almeida e Vilma, e Edilberto e Raissa estão no primeiro paredão do BBB 25 e correm o risco de deixar o programa antes mesmo de o jogo engrenar.

O público parece já ter decidido quem eliminar. Enquetes realizadas por diferentes portais da internet indicam que os eliminados serão Arleane e Marcelo, casal de manauaras que prometeu muito no vídeo de apresentação, mas não entregou tanto durante a primeira semana de confinamento.

Os levantamentos não substituem a votação oficial do programa, realizada pela Globo, tampouco garantem o resultado que será divulgado à noite, mas servem como um bom termômetro da opinião dos espectadores.

Abaixo, veja os motivos que explicam a possível eliminação do casal.

Por que Arleane e Marcelo têm mais chances de serem eliminados

Exagero na estratégia

Não há nenhuma regra que determine qual estratégia deve ser adotada pelos participantes do Big Brother Brasil, mas ao menos na primeira semana de confinamento a cautela pode ser uma boa tática. Entretanto, faltou a Arleane e Marcelo — sobretudo da parte do servidor público.

Com sede de jogo, o brother acabou pesando a mão nas teorias e confabulações. Apenas um dia após a estreia do programa, Marcelo já vislumbrava a divisão da casa, planejava a formação de um grupo e prometia que "o bicho iria pegar" caso as duplas que ele cismou que não foram com a cara dele "falassem alguma m*". Como diria Davi Britto, campeão do BBB 24: "Calma, calabreso!".

Faltou a Marcelo, nesta primeira semana de confinamento, curtir um pouco mais a experiência de estar no Big Brother. É claro que pensar no jogo é importante, mas o pipoca exagerou tanto que acabou se tornando um personagem chato de acompanhar.

Até mesmo Arleane ficou incomodada com a postura excessivamente estrategista do companheiro, que, em sua compulsão por jogar, acabou ofuscando a esposa e comprometendo a cumplicidade da dupla formada pelos dois. Em uma DR, Arleane chegou a dizer:

— Parece que você está esquecendo que eu estou aqui. Age como se só você estivesse jogando.

A leitura foi perfeita. E se Marcelo não está agradando nem mesmo à esposa, que dirá ao público.

Dificuldade de entrosamento

No último sábado (18), já prevendo que ela e o marido seriam emparedados no domingo (19), Arleane compartilhou outra análise irretocável com Marcelo:

— Se fosse jogo separado, eu não iria para o paredão.

A sister tem razão. Da parte dela, a relação com os demais moradores da casa é relativamente boa, de modo que poucos teriam motivos para indicá-la à berlinda já na primeira semana de convivência. Contudo, o mesmo não se pode dizer de Marcelo.

O brother se aproximou muito dos gêmeos João Pedro e João Gabriel e da dupla formada pelo palhaço Edilberto e a filha, Raissa, mas acabou esquecendo que existem também outras pessoas no programa. Marcelo, quando não está em uma reunião de pauta com os quatro aliados, está colado na esposa, sem fazer muita questão de se entrosar com os outros participantes.

Trata-se de um erro grave, pois o Big Brother Brasil é, antes de qualquer coisa, um jogo de convivência. Quanto mais amigos você faz, quanto mais simpatia consegue conquistar, menos chances tem de ser votado. Arleane fez essa lição de casa, mas Marcelo não.

Atitudes questionáveis

Na lista de motivos para a eliminação, somam-se algumas atitudes do casal que não repercutiram bem nem entre o público nem entre os colegas de confinamento.

Com dois dias de programa, Marcelo foi acusado por Giovanna, na dinâmica do Sincerinho, de ter sido machista com a irmã dela. O motivo foi uma "confusão" protagonizada pelo brother, que chamou Gracyanne Barbosa de "Viviane Araújo", reduzindo a trajetória e a personalidade de ambas à única coisa que as duas têm em comum: relacionamentos com o cantor Belo.

Há ainda outro episódio que pegou bastante mal, este protagonizado também por Arleane. Ao avistar Gracyanne Barbosa de biquíni, a sister pediu para pegar no bumbum da musa fitness, que entrou na brincadeira e permitiu. Arleane, então, "autorizou" o marido a também encostar no traseiro da influenciadora, chamando-o para o ato, sem perguntar nada à "proprietária" do bumbum.

O brother ensaiou uma movimentação, mas foi repreendido por Gracyanne, que disse ter permitido somente o toque de Arleane. Depois, em conversa com a irmã e outros aliados, a musa fitness desabafou sobre o ocorrido, revelando ter se sentido invadida e objetificada pelo casal.