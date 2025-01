Saiba o que rolou no primeiro sincerão da temporada

Na noite desta segunda-feira (20), os pares escolheram quais participantes posariam para uma foto emoldurada para as redes sociais com legendas nada agradáveis.

Na moldura, está a frase "Essa dupla..." com opções a serem escolhidas pelos colegas de confinamento para completar: "é espaçosa", "se acha protagonista", "esconde o jogo", "não tem entrosamento", "não faz questão de se conectar", e "faz média com todo mundo".

Saiba quem foi escolhido por cada dupla:

Marcelo e Arleane

A dupla escolheu Aline e Vinícius para a foto com a legenda: "Essa dupla não faz questão de se conectar" .

A dupla teve direito a réplica, e Vinícius rebateu: "Você pesou quando falou de dignidade, porque a gente leva pro VIP quem temos mais aproximação. Se estivesse no VIP, ia me chamar pra me conhecer?"