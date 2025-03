Democratas acusam diretora de inteligência e chefe da CIA de mentir sobre mensagens secretas

Gabbard reiterou que nenhuma informação confidencial foi compartilhada nos chats do Signal. KAYLA BARTKOWSKI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A diretora de inteligência dos EUA, Tulsi Gabbard, e o chefe da CIA, John Ratcliffe, enfrentaram nesta quarta-feira (26) mais questionamentos sobre como o editor-chefe da revista The Atlantic foi adicionado a um chat no qual ataques militares americanos ao Iêmen eram debatidos.

Em uma audiência no Senado, democratas acusaram as duas autoridades de mentir sobre as mensagens e pediram a renúncia do secretário de Defesa, Pete Hegseth.

O presidente Donald Trump saiu em defesa de Hegseth e afirmou que o chefe do Pentágono “está fazendo um ótimo trabalho.

— Ele não teve nada a ver com isso — declarou Trump na Casa Branca, chamando as críticas de “caça às bruxas”.

Ratcliffe disse que os trechos divulgados do chat nesta quarta-feira (26) provam que ele não compartilhou informações confidenciais lá:

— Usei um canal apropriado para comunicar informações confidenciais. Era permitido fazer isso. Não transferi nenhuma informação confidencial — disse.

Gabbard, a diretora de inteligência nacional, também reiterou a afirmação de que nenhuma informação confidencial foi compartilhada nos chats do Signal:

— Não houve fontes, métodos, locais ou planos de guerra que foram compartilhados — ela disse.

Material confidencial

Democratas no Comitê de Inteligência do Senado rejeitaram as afirmações de Tulsi Gabbard e John Ratcliffe de que nenhum material confidencial foi incluído no chat. Eles também mencionaram as mensagens de chat divulgadas na íntegra pelo The Atlantic nesta quarta-feira como evidência de que a exposição poderia ter comprometido o sucesso da missão ou colocado em risco a vida de membros do serviço dos EUA.

A revista americana publicou nesta manhã o plano de ataque do Exército americano contra os houthis no Iêmen, que seu editor-chefe recebeu acidentalmente, depois de o governo de Donald Trump afirmar que não estava protegido por sigilo.

O artigo inclui capturas de tela de mensagens de Hegseth, com os horários dos ataques planejados contra o grupo rebelde do Iêmen, duas horas antes de o fato acontecer no dia 15 de março.

"Precisa renunciar imediatamente"

O deputado Raja Krishnamoorthi, de Illinois, destacou que o secretário de Defesa "precisa renunciar imediatamente".

— Esta é uma informação confidencial. É um sistema de armas, assim como uma sequência de ataques, assim como detalhes das operações — disse Krishnamoorthi.

Da mesma forma, Joaquin Castro, democrata do Texas, discordou dos oficiais de inteligência dizendo que as informações no chat do Signal sobre os ataques Houthi não eram confidenciais:

— Vocês todos sabem que isso é mentira — ele disse.

O interrogatório de Ratcliffe resultou em gritos quando um democrata da Califórnia perguntou ao diretor da CIA se o secretário de Defesa, Pete Hegseth, estava bebendo quando usou o aplicativo Signal para enviar mensagens de texto com seus planos de atacar os houthis no Iêmen.

— Acho que essa é uma linha ofensiva de questionamento — disse Ratcliffe ao deputado Jimmy Gomez, complementou dizendo que "a resposta é não".

Gabbard, Ratcliffe, o secretário de Defesa Pete Hegseth, o conselheiro de segurança nacional Michael Waltz e outras autoridades importantes da segurança nacional estavam no bate-papo, que incluiu os horários dos lançamentos de aviões de guerra e outras ações.

Waltz assumiu a responsabilidade e Trump chamou isso de "falha". Democratas disseram que foi um lapso de segurança irresponsável que pode exigir renúncias.

— É completamente ultrajante para mim que autoridades da administração venham até nós hoje com impunidade, sem aceitação de responsabilidade — disse o deputado democrata Jason Crow do Colorado.