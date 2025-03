Retrato de Trump é removido do Capitólio do Colorado após críticas do presidente dos EUA nas redes sociais

Trump reclamou do seu retrato nas redes sociais. CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / TruthSocial / Getty Images via AFP / Reprodução

Um retrato do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi retirado da galeria presidencial no Capitólio estadual do Colorado após o republicano criticar a obra nas redes sociais.

A pintura, que havia sido instalada em 2019 ao lado das de outros ex-presidentes, foi alvo de reclamações de Trump, que afirmou que sua imagem foi "deliberadamente deformada".

A decisão de remover o quadro foi tomada pelo Parlamento do Colorado, que tem maioria democrata, e ocorreu na segunda-feira (24), um dia após as críticas de Trump no Truth Social, plataforma criada por ele.

O presidente norte-americano, de 78 anos, chegou a exigir que o governador do Estado, Jared Polis, retirasse a pintura.

Trump reclama de retrato

A obra, assinada pela artista Sarah Boardman, mostra Trump com uma expressão séria, testa franzida e com uma feição “bochechuda”.

Em publicação, o presidente comparou o retrato ao de Barack Obama, também feito pela mesma artista, alegando que o dele era "o pior".

— Ninguém gosta de uma foto ou pintura ruim de si, mas a do Colorado foi propositalmente distorcida em um nível que talvez eu nunca tenha visto antes — escreveu Trump.

O republicano ainda ironizou o trabalho de Sarah, afirmando que ela "perdeu seu talento com a idade" e que teria preferido "mil vezes" não ter um retrato a ter aquele.

Parlamento do Colorado atende pedido

Após a repercussão das declarações, a diretoria do Parlamento estadual emitiu uma ordem determinando a remoção do quadro do terceiro andar do Capitólio.

Segundo a CNN, Jarrett Freedman, porta-voz dos democratas na Câmara dos Representantes do Colorado, ironizou a situação:

— Se o Partido Republicano quer perder seu tempo e dinheiro decidindo qual retrato de Trump colocar no Capitólio, esse é problema deles.

A pintura foi financiada por doações de apoiadores republicanos do Colorado, que arrecadaram cerca de US$ 10 mil (aproximadamente R$ 57,6 mil) para custear a obra.

Quem é a artista da obra?

Sarah Boardman pintou quadros de Obama e de Trump. sarahaboardman.com / Reprodução

A artista do retrato é a britânica Sarah Boardman, de 63 anos. Ela estudou arte na Alemanha e tem um extenso portfólio de retratos de figuras políticas e militares.

Além da pintura de Trump, também assinou a de Obama para o Capitólio do Colorado, após vencer um concurso nacional de arte.

Em entrevista à Associated Press na época em que finalizou a obra, Boardman afirmou que buscou representar Trump de forma "neutra", sem demonstrar emoções marcantes.

— Meu retrato do presidente Trump foi descrito como reflexivo, não confrontacional, nem zangado, nem feliz, nem tuitando. Ele precisa parecer neutro para que, em 10, 15 ou 20 anos, seja apenas mais um presidente na parede — disse a artista.