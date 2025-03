Qual a função do Departamento de Educação dos EUA que Trump quer fechar

Donald Trump na quinta-feira (20) assinando a ordem executiva junto a crianças no Salão Oval.

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , assinou na quinta-feira (20) uma ordem executiva para iniciar o processo de fechamento do Departamento de Educação . A medida agora será encaminhada ao Congresso americano , onde precisará de votos suficientes para ser concluída.

A ação de Trump prevê que a secretária de Educação, Linda McMahon , tenha liberdade para tomar medidas "que facilitem o fechamento do Departamento de Educação e devolvam a autoridade educacional aos Estados".

O que isso significa?

O Departamento de Educação dos Estados Unidos é uma agência federal do governo americano responsável por estabelecer políticas, administrar e coordenar a maior parte da assistência federal a esse tema.

Entre suas funções, estão coletar dados e supervisionar pesquisas sobre as escolas americanas, identificar os principais problemas na educação, garantir o cumprimento das leis federais contra a discriminação em programas que recebem fundos federais, distribuir fundos e supervisionar programas educacionais federais, incluindo empréstimos estudantis, bolsas de estudo e auxílios financeiros.

O órgão supervisiona cerca de 100 mil escolas públicas e 34 mil escolas privadas no país. No entanto, mais de 85% do financiamento das escolas públicas é proveniente dos governos estaduais e locais.