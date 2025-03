Como funciona o pedido de asilo político que Eduardo Bolsonaro planeja solicitar aos EUA

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) anunciou, na terça-feira (18), que vai se licenciar do mandato na Câmara Federal e que pretende pedir asilo político ao governo dos Estados Unidos, para onde viajou no início do mês, sem passagem de volta.