Para alertar sobre instabilidade climática, ONU celebra primeiro Dia Mundial das Geleiras

Para aumentar a conscientização sobre o papel que as geleiras, a neve e o gelo desempenham no sistema climático, a Organização das Nações Unidas (ONU) declarou 2025 o Ano Internacional da Preservação das Geleiras .

Conforme dados da OMM e do Serviço Mundial de Monitoramento de Geleiras (WGMS), atualmente há mais de 275 mil geleiras no mundo, cobrindo cerca de 700 mil quilômetros quadrados . Elas armazenam 70% dos recursos globais de água doce .

Alerta para inundações

De acordo com o órgão, a curto prazo, o derretimento das geleiras aumenta riscos de desastres naturais , como inundações. O comunicado também cita dados do estudo Glacier Mass Balance Intercomparison Exercise (GlaMBIE) , que afirma que, entre 2000 e 2023, a perda global de massa das geleiras totalizou 273 bilhões de toneladas de gelo por ano .

Durante esse período, o derretimento contribuiu com 18mm para o aumento global do nível do mar.