Ídolo do Inter, Falcão discursa na ONU para jovens do mundo inteiro sobre futebol, liderança e paixão

Falcão discursou no plenário da ONU. Paulo Roberto Falcão / Arquivo Pessoal

Ídolo do Inter, o eterno "Rei de Roma", Paulo Roberto Falcão discursou nesta quinta-feira (20) em um dos lugares mais importantes do mundo: no plenário da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York.

O ex-jogador falou sobre sua experiência, trajetória vitoriosa e carreira no programa Change the World - New York Model United Nations.

O evento é organizado pela Academia de Embaixadores para Mudar o Mundo (Diplomatic and Change the World Academy), formada por estudantes de todos os continentes.

No primeiro dia do encontro, nesta quinta-feira (20), mais de 4 mil jovens de 140 países estiveram reunidos para pensar como transformar o planeta em um lugar melhor. Falcão falou sobre o futebol como um elemento capaz de propagar lições de liderança, resiliência e paixão.

— Fiquei emocionado de poder ser escutado por uma geração que está preocupada em se preparar para melhorar o mundo. Também fiquei muito feliz em poder contribuir com as lições que o futebol pode dar. Liderança, resiliência, união, o que a gente vive dentro de campo com vitórias e derrotas deixa muitos ensinamentos — disse Falcão à coluna, direto de Nova York.

O evento ocorre há 25 anos. Além de estudantes, reúne pesquisadores, embaixadores, ex-ministros de Estado, personalidades do esporte e funcionários do alto secretariado da ONU. O ex-presidente dos EUA Bill Clinton, por exemplo, abriu as conferências de 2018 e de 2022.

Falcão participou da cerimônia na sede das Nações Unidas acompanhado da esposa, a comunicadora, apresentadora do Jornal do Almoço e colega Cristina Ranzolin.