"Vamos garantir integralidade do repasse", diz número 2 do Ministério da Cultura sobre cortes na Lei Aldir Blanc

Foi com surpresa que o Ministério da Cultura recebeu a informação do corte de 84% no orçamento da Política Nacional Aldir Blanc, de apoio ao setor cultural. Inicialmente, estavam previstos R$ 3 bilhões para a execução do mecanismo de incentivo à cultura. No novo texto do projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para 2025, aprovado no Congresso na quinta-feira (20), o valor caiu para R$ 478 milhões.