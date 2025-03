Eduardo Bolsonaro receberá salário durante licença? Entenda o que diz a lei sobre afastamento de deputados

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) anunciou nesta terça-feira (18) que pedirá licença do mandato na Câmara dos Deputados para viver nos Estados Unidos. Durante o período, que pode durar até 120 dias , o filho do ex-presidente da República não receberá salári o e nenhum outro benefício.

"Até o momento, não houve pedido de afastamento do deputado Eduardo Bolsonaro​, que encontra-se no exercício do mandato parlamentar. É necessária a efetivação do pedido de licença para análise das prerrogativas", informou a assessoria de imprensa da Câmara dos Deputados na manhã desta quarta-feira (19).