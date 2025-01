Qual será o papel de Elon Musk na gestão de Trump?

O empresário dono da X e da Tesla, Elon Musk , vai compor um dos núcleos mais próximos do gabinete do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump . O bilionário vai trabalhar em um novo órgão chamado de Departamento de Eficiência Governamental , mais conhecido pela sigla em inglês Doge .

A relação entre o republicano e o empresário vem de anos. Em 2016, Musk participou do período de transição do governo Barack Obama para Trump. No início do governo republicano, o bilionário chegou a atuar junto ao republicano, porém deixou o grupo após discordar do presidente que decidiu sair do Acordo de Paris.