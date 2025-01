Trump anuncia políticas contra imigrantes, é ovacionado pela maioria, mas ex-presidentes permanecem sentados

Trump discursa na cerimônia de posse sob o olhar de Biden e Kamala. Brendan SMIALOWSKI / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Em discurso de posse nesta segunda-feira (20) como novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump anunciou: "Vou declarar emergência nacional nas nossas fronteiras do Sul". Prontamente, a maioria do público presente se levantou, ovacionou-o com gritos e aplausos. Contudo, os quatro ex-presidentes e ex-primeiras-damas não levantaram nem expressaram reações.

— Todos as entradas ilegais serão impedidas e vamos começar o processo de retorno de milhões e milhões de imigrantes criminosos de volta para os lugares de onde vieram. Vamos recolocar a ideia da política de "fique no México". Vamos acabar com a prática de capturar e liberar — afirmou.

Entre os que não levantaram estavam Joe Biden, Kamala Harris, o casal Bill e Hillary Clinton, George W. Bush e a esposa Laura, e Barack Obama.

O novo presidente, que assumiu o segundo mandato, disse que enviará tropas para as fronteiras do Sul para impedir a "invasão desastrosa". Ele também prometeu designar cartéis como "organizações terroristas estrangeiras" no território americano.

— E ao invocar a lei de 1786 contra imigrantes, vou direcionar e permitir que nosso governo use todo o poder dos oficiais de Justiça e forças policiais contra todas as gangues e rede de criminosos, que vêm trazendo criminalidade para o território americano — continuou.

Trump também afirmou que tem a reponsabilidade de proteger o país e disse que fará isso:

— Com um nível que ninguém jamais viu antes — finalizou.