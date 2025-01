Por que Trump volta mais forte à presidência dos EUA

Primeiro pela chancela das urnas, na eleição de 2024. O republicano conquistou a ampla maioria dos votos no colégio eleitoral e entre os eleitores. Em 2016, quando chegou pela primeira vez ao poder, ele havia perdido para Hillary Clinton no voto popular - ou seja, embora o que vale nos EUA é conquistar a maioria dos votos dos delegados , havia, nos bastidores, uma certa crise de legitimidade. Agora, não.

Outro ponto importante: o republicano assume nesta segunda-feira (20) com uma vitória geopolítica nas mãos, o acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Claro que o acerto é fruto de um esforço também da diplomacia americana , sob comando de Joe Biden , mas Trump teve papel fundamental. Retorna ao poder com estatura elevada.

Além disso, Trump terá maioria nas duas casas do Congresso. É uma maioria frágil - dois senadores republicanos a mais do que os democratas no Senado; e quatro deputados a mais na Câmara. Mas, mesmo assim, é uma maioria.

Por último, mas tão importante quanto as observações anteriores, é o fato de o presidente eleito retornar à Casa Branca com o apoio do empresariado americano - e, principalmente, das big techs. O Vale do Silício, que no passado costumava apoiar os democratas, abraçou o trumpismo. Trump tem o a América corporativa na mão.