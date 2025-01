Steve Bannon saúda Eduardo Bolsonaro como "futuro presidente do Brasil"; entenda a relação entre os dois

O ex-presidente Jair Bolsonaro não está em Washington, nos Estados Unidos, para acompanhar a posse de Donald Trump, nesta segunda-feira (20). Mas o bolsonarismo colheu alguns frutos.

Em almoço com a comitiva brasileira de parlamentares que foram aos EUA, Steve Bannon, ex-estrategista de Trump, afirmou que o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente, será presidente do Brasil.

- Essa é uma das pessoas mais importantes no nosso movimento pela soberania ao redor do mundo. E acho que um dia, e num futuro não tão distante, (será) o presidente do Brasil - disse Bannon.

Em resposta, em seu perfil no Instagram, Eduardo agradeceu "a força", mas declarou que seu candidato é seu pai: "Bannon é um grande estrategista e sabe dos perigos de Lula e socialistas", escreveu o deputado federal.

Os dois são muito próximos, desde que a família Bolsonaro foi apresentada a Bannon por Olavo de Carvalho, escritor falecido em janeiro de 2022, ideólogo do bolsonarismo. As ideias conservadoras de Carvalho influenciaram Bolsonaro, seus filhos e colaboradores próximos.

Bannon e o escritor brasileiro compartilhavam de uma ideologia em comum antiglobalista. Segundo esse pensamento, haveria um esquema de dominação global com o objetivo de substituir as culturas tradicionais por uma moral secular, cosmopolita e esquerdista. O braço ideológico do globalismo seria o chamado “marxismo ideológico”.