Trump promete "era de ouro", mas discurso joga EUA de volta à Idade Média

Em seu discurso de posse, Donald Trump começou e terminou o pronunciamento decretando que "a era de ouro dos Estados Unidos começa hoje". No entanto, a julgar por suas palavras, o que começa nesta segunda-feira (20) assemelha-se ao retorno da América à Idade Média.

Em itens como imigração, gênero, ambiente, relações internacionais e globalização, o presidente que volta ao poder demonstrou total desprezo pelos avanços da sociedade contemporânea e escancarou um nativismo que poucas vezes se viu no século 21.

Como relação à migração, afirmou que assinaria ordem decretando "emergência nacional" na fronteira Sul, prometendo "mandar milhões de imigrantes e criminosos de volta aos lugares de onde vieram" e "começar a a política do 'fique no México'.

Trump ignora que a história dos EUA é feita de migrantes que vieram de várias partes do mundo para erigir a América.

Enquanto o mundo caminha para o uso de energia limpa, redução do uso de combustíveis fósseis e menos emissões de gases do efeito estufa para uma sociedade que equilibre desenvolvimento econômico e respeito ao ambiente, Trump defendeu "vender mais petróleo e gás" e em acabar com o que chamou de "lei mandatória dos carros elétricos":