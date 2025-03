Santa Maria terá 1º Congresso Internacional de Vítimas de Queimaduras em Tragédias

Memorial às vítimas está sendo construído no local onde ficava a boate.

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O congresso contará com palestras de profissionais da saúde especializados no atendimento a vítimas de queimaduras, além de relatos emocionantes de sobreviventes de tragédias como a da boate Kiss e da The Station (EUA, 2003). A iniciativa tem como objetivo ampliar o debate sobre o tema e promover a troca de experiências para o aprimoramento de políticas públicas.