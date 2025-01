Comissão da OEA já está com documentos que podem responsabilizar o Estado brasileiro no caso da Kiss

Atualmente, está sendo construído um memorial no local onde ficava a Boate.

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço

Já está nas mãos da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), que faz parte da Organização dos Estados Americanos (OEA), as manifestações produzidas pela Associação de Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria (AVTSM) que apontam a possível responsabilidade do Estado brasileiro na tragédia da Boate Kiss. Nesta quarta-feira (29), a Associação apresentará à sociedade os principais documentos que embasam as denúncias.