Quem saiu do "BBB 25" hoje? Gracyanne Barbosa é eliminada com 51,38% dos votos

Modelo de fisiculturismo sul-mato-grossense entrou no programa como camarote.

Gracyanne Barbosa está fora do Big Brother Brasil 25 . No paredão desta terça-feira (18), a sister recebeu 51,38% dos votos.

A modelo de fisiculturismo sul-mato-grossense entrou no programa no grupo camarote ao lado da irmã Giovanna — que já havia sido eliminada — e enfrentou Daniele Hypolito e Eva , que receberam 5,02% e 43,6% dos votos, respectivamente.

Quem é Gracyanne Barbosa?

Natural de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Gracyanne Barbosa, 45 anos, é apaixonada por atividades físicas e compartilha sua rotina de treinos nas redes sociais, onde acumula cerca de 12 milhões de seguidores.

Hoje ela é modelo de fisiculturismo, empresária e musa fitness, mas, entre 1999 e 2008, Gracyanne foi dançarina do grupo Tchakabum .

Ela também é conhecida pelo samba no pé na avenida, tendo atuado como rainha de bateria de várias escolas do Rio de Janeiro. Além disso, ela se formou em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), mas nunca exerceu a profissão.