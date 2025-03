Quem saiu do "BBB 25" hoje? Camila é eliminada com 94,67% dos votos

Carioca é a sétima eliminada da casa mais vigiada do Brasil. Fabio Rocha / Globo / Divulgação

Camila está fora do Big Brother Brasil 25. No paredão individual desta terça-feira (4), a sister recebeu 94,67% dos votos. A carioca do grupo pipoca entrou na disputa como dupla da irmã Thamiris e enfrentou Renata e Vilma, que receberam 2,74% e 2,59% dos votos, respectivamente.

Camila foi para o paredão a partir da votação aberta da casa. A irmã de Thamiris liderava os principais levantamentos. Em grande parte das enquetes, a porcentagem de votos da trancista ultrapassava os 90%, indicando a alta rejeição dos espectadores.

Quem saiu do BBB 25 hoje

Carioca de 34 anos, ela é trancista e mãe solo de dois meninos, de três e nove anos. Solteira, divide o lar com os filhos e a mãe, que é sua principal rede de apoio.

O principal fator para o fim da jornada de Camilla no BBB 25 tem nome e sobrenome: Vitória Strada. É por conta de sua postura com a atriz que a trancista deixou a casa mais vigiada do Brasil.

Em tese, Camilla e Vitória Strada eram aliadas no jogo. Ao lado de Thamiris e Gracyanne Barbosa, elas integraram o grupo do quarto Nordeste. Assim, traçam estratégias, combinavam votos e prometiam se proteger. Porém, sempre que pode, Camilla criticava as atitudes, as decisões e a personalidade de Vitória Strada, inclusive diante de pessoas que têm a gaúcha como alvo.

O comportamento desleal da trancista há tempos incomodou o público, mas a situação piorou após o primeiro grande desentendimento entre ela e Vitória.

Como foi a formação do paredão?

Vinícius garantiu imunidade ao vencer o Quarto do Desafio e, como anjo da semana, protegeu Aline. Ele precisou indicar um dos castigados do monstro ao paredão e escolheu Maike. A líder Vitória Strada, por sua vez, colocou Renata diretamente na berlinda.

Na votação aberta, Vilma recebeu sete votos, e Camilla, cinco, tornando-se as mais votadas pela casa.

Com exceção da indicação da líder, os emparedados disputaram a prova Bate-Volta, na qual Maike levou a melhor e escapou.

Na dinâmica, os participantes precisavam encontrar itens de produtos de limpeza e limpar superfícies em três etapas.