Desaprovação de Trump sobe e bate 51%, com preocupações sobre economia, mostra pesquisa

A aprovação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, caiu nos últimos dias, à medida que ele completa um mês de retorno à Casa Branca. Segundo uma pesquisa da Ipsos/Reuters, a principal preocupação dos norte-americanos são os rumos da economia, agravada pela ameaça do republicano de impor tarifas a vários países.

O levantamento, encerrado na terça-feira, 18, mostrou que a desaprovação ao governo Trump aumentou de forma expressiva, passando de 41% logo após a posse para 51% no levantamento mais recente.

A insatisfação com a economia cresceu: 53% dos norte-americanos disseram acreditar que o país está "no caminho errado", ante 43% na pesquisa anterior.

O levantamento também revelou que 54% dos entrevistados se opõem às novas tarifas sobre bens importados, enquanto 41% são favoráveis. O aumento das tarifas sobre produtos chineses tem um nível maior de apoio, com 49% a favor e 47% contra.

Apesar da queda, a Ipsos destaca que a aprovação de Trump na economia ainda é superior à do democrata Joe Biden, que terminou seu mandato com 34%.

No entanto, o índice atual está bem abaixo dos 53% que o republicano registrava em fevereiro de 2017, no primeiro mês completo de seu primeiro mandato.

A política de imigração do presidente continua recebendo apoio de 47% dos entrevistados, com destaque para a promessa de intensificar as deportações de imigrantes em situação irregular.