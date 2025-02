Grêmio abre a busca pelo hexa da Copa do Brasil a 5 mil quilômetros de Porto Alegre

Quinteros poderá promover cinco estreias no time gremista. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

A busca do Grêmio pelo sexto título da Copa do Brasil começará em Boa Vista, capital de Roraima, a mais de 5 mil quilômetros de Porto Alegre. Nesta quarta-feira (19), às 19h30min, o Tricolor irá enfrentar o São Raimundo pela primeira fase da competição.

Jogo único, com decisão por pênaltis em caso de empate no tempo normal, e em um estádio pequeno. Entretanto, uma partida de grande valor ao Tricolor. Não só financeiro, já que a classificação vale R$ 1.543.500, mas também nas pretensões do clube na temporada.

No Estádio Canarinho, há chance de o Grêmio apresentar algumas caras novas. O lateral-esquerdo Lucas Esteves e o atacante Francis Amuzu, por exemplo, são cotados para a largada da partida.

Esteves, em sua apresentação oficial, horas antes da viagem a Boa Vista, se colocou à disposição para fazer sua estreia, enquanto o belga é a principal alternativa para ocupar o lugar do lesionado Cristian Pavon.

— O treinador vem me ajudando muito nos treinamentos. Se eu iniciar a partida, vou procurar dar o meu melhor — disse Lucas Esteves, que fez três partidas este ano pelo Vitória e está treinando com o time gremista desde o início do mês.

Em relação ao time que esteve em campo nas últimas partidas, Gustavo Quinteros deve promover os retornos do zagueiro Rodrigo Ely e do meia Franco Cristaldo, além da manutenção do goleiro Tiago Volpi e de Gustavo Cuéllar como o primeiro volante.

O zagueiro Wagner Leonardo e o atacante Cristian Olivera, outros recém-chegados, serão alternativas entre os reservas. O único que ficou de fora da viagem foi Luan Cândido, pois ainda está aprimorando a forma física.

Novo regulamento

O regulamento da Copa do Brasil 2025 apresenta uma novidade. Ao contrário dos anos anteriores, na etapa inicial não há mais a vantagem do empate para a equipe mais bem ranqueada.

Sendo assim, em caso de o duelo em Boa Vista terminar com placar em igualdade, uma disputa nos pênaltis definirá o classificado à segunda fase. O chaveamento aponta duelo com o vencedor de Barcelona de Ilhéus-BA x Athletic-MG na próxima etapa.

Como já aconteceu nos últimos anos, a primeira fase da Copa do Brasil não contará com arbitragem de vídeo. A tecnologia somente será utilizada a partir da terceira fase, quando os clubes que estão na Libertadores serão incluídos na competição.

