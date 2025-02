Copa do Brasil começa nesta terça-feira com nova regra e rendendo mais de R$ 100 milhões ao campeão

Taça da Copa do Brasil será disputada por 92 equipes.

O torneio que melhor remunera seu campeão e o mais democrático do Brasil começa nesta terça-feira (18). São 80 equipes disputando a primeira fase, além de 12 que entram a partir das terceira . O campeão da Copa do Brasil pode levar até R$ 101 milhões como premiação ao longo da competição .

Na edição 2025 da Copa do Brasil há uma mudança importante na regra. Nos dois primeiros enfrentamentos, não há vantagem para o time visitante. Os confrontos serão disputados em jogo único e, caso a partida termine empatada, a decisão vai para os pênaltis.

O atual campeão do torneio é o Flamengo, que chegou ao quinto título. O maior vencedor é o Cruzeiro, com seis. O Grêmio vai em busca do hexa, enquanto o Inter tentará o seu segundo título — campeão em 1992 —, assim como o Juventude, vencedor em 1999.