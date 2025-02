Domingo tem ensaio aberto do Bloco da Velha, em Caxias do Sul

Antes do Bloco, no dia 2 de março, a programação conta com dois ensaios abertos da Bateria da Velha. Porthus Junior / Agencia RBS

O Carnaval começa mais cedo em 2025 para os foliões do Bloco da Velha, em Caxias do Sul. Além do já tradicional encontro no dia 2 de março, domingo de Carnaval, a organização planeja atividades já a partir desta semana para aquecer o público para a festa popular.

A folia começa com o ensaio aberto da Banda e da Bateria Bloco da Velha neste domingo (23), das 15h às 21h, em frente à Cervejaria Selezzione (Rua Pedro Tomasi, 1461, bairro Exposição). O evento é gratuito.

Na terça-feira (25) tem o último ensaio aberto da Bateria Bloco da Velha. Será às 20h, na sede do Clube Gaúcho (Rua São José, 2195, Centro).

Além dos eventos abertos ao público, o Bloco da Velha vai levar o Carnaval ao Lar da Velhice, Apae, Centro de Atenção Psicossocial (Caps) infanto-juvenil Aquarela e Caps Novo Amanhã. Na terça-feira (25), os frequentadores do Caps Aquarela recebem oficinas de percussão. Uma mini edição do bloco será realizada na quinta-feira (27), no Caps Aquarela, no bairro Cinquentenário. O Lar da Velhice, a Apae e o Caps Novo Amanhã também recebem o Bloquinho da Velha, em data a ser definida pela organização do evento.

O Bloco da Velha ocorre no domingo (2), das 14h às 21h30min, no entorno da Maesa, na Rua Dom José Barea. A entrada aberta ao público será pelas ruas Treze de Maio e pela Tronca, esquina com a Vereador Mario Pezzi.

O evento também tem opção de camarote - para esse espaço os ingressos estão à venda no site Minha Entrada ou na Livraria Do Arco da Velha.

No palco principal estão previstas apresentações do músico Dan Ferretti, da Bateria Bloco da Velha, DJ Mono e grupo Dance Tudo.