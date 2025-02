As novidades do Grêmio para começar o sonho do hexa

Lucas Esteves e Amuzu serão as principais novidades do Grêmio na escalação inicial que encara o São Raimundo na primeira fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira (19). O sonho de conquistar o título pela sexta vez começa em Boa Vista. Os reforços suprem duas carências do time de Gustavo Quinteros: a lateral-esquerda e a ponta direita, após a lesão muscular sofrida por Pavon.



As outras contratações — Wagner Leonardo e Cristian Olivera — ficam como opções no banco de reservas. Luan Cândido está em Porto Alegre. O favoritismo gremista no duelo é inegável. Em condições normais, passa de fase com tranquilidade.