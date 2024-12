Grêmio define local da pré-temporada de 2025

Clube fez investimentos para contar com boa estrutura no CT.

O Grêmio fará sua preparação de início de ano dentro de casa. A direção definiu que a pré-temporada de 2025 será realizada no CT Luiz Carvalho. A apresentação do grupo de jogadores e da nova comissão técnica, que se encaminha para ter o comando de Gustavo Quinteros, está marcada para o dia 8 de janeiro.

O assunto do local da pré-temporada foi apresentados aos técnicos entrevistados no processo de contratação. A posição do Grêmio é de que o clube realizou uma série de investimentos em equipamentos e estrutura para os atletas e pretende utilizar o espaço de olho em uma boa preparação para o início das competições.