Os nomes especulados no Grêmio e no Inter que já acertaram ou estão próximos de outros clubes

Enquanto o Grêmio foca na busca por um técnico, o Inter tenta reforçar o elenco. Ambos têm encontrado dificuldades e esbarram na concorrência do mercado.

Zero Hora separou nomes que a dupla Gre-Nal tentou neste final de ano, mas não conseguiu fechar na atual janela de transferências.

Mercado do Grêmio

Até o momento desta reportagem, o foco do Tricolor é primeiro fechar com um treinador antes de procurar jogadores. O português Pedro Caixinha era o principal alvo, mas foi anunciado pelo Santos. O argentino Gustavo Quinteros é o nome do momento, que negocia com o time gaúcho.

Tite também foi tratado como opção para comandar a casamata da Arena, mas recusou a proposta.

O atacante Bolasie, do Criciúma, também interessava ao Grêmio. Porém, está acertado com o Cruzeiro e deve ser anunciado em breve pelos mineiros.

Janela do Inter

Com o comando técnico definido, o foco do Inter é agregar força ao grupo. Ainda mais com a possibilidade de venda de alguns jogadores.

Somente neste mês de dezembro, cinco nomes especulados no Beira-Rio não se concretizaram ou não devem fechar.

O atacante Marquinhos, ex-Fluminense, foi sondado pelo Colorado. Porém, o Cruzeiro está próximo de contratá-lo, conforme noticiado pelo ge.globo.

Outro nome que o Inter tinha interesse, mas que está praticamente fechado com o Bahia, é Erick, volante do Athletico-PR.

Também jogador da equipe paranaense, Agustín Canobbio foi procurado pela direção colorada. O clube gaúcho, no entanto, recuou pelo uruguaio após alta pedida. A tendência é de que ele se transfira para o Milan, da Itália.

Em novembro, o empresário de Lucas Barbosa, do Juventude, teve conversas com o Inter. Porém, o atacante está acertado com o Bragantino e deve ser anunciado em breve.

Por último, talvez o nome mais importante da lista: Oscar. O meia foi anunciado pelo São Paulo nesta terça-feira (24).

