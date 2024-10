O Grêmio realizou uma consulta pelo atacante Yannick Bolasie, do Criciúma. Até agora não houve proposta oficial, apenas uma sondagem junto ao estafe do jogador que tem contrato com o clube catarinense até dezembro e poderia se transferir de graça em 2025. A informação foi inicialmente divulgada pelo site GE.com e confirmada pela reportagem da Zero Hora.