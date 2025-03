Relembre como o Grêmio construiu a série atual de títulos gaúchos

Em 2018, Grêmio foi campeão sobre o Brasil-Pel. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Grêmio terá a chance de conquistar, em 2025, o octa gaúcho. Após eliminar o Juventude na semifinal, o Tricolor disputará o título contra o Inter.

As partidas de ida e volta não tiveram data e horário divulgados. No entanto, a expectativa é que os duelos ocorram nos dois próximos finais de semana.

Zero Hora relembra como foi a sequência de títulos que tornou o Grêmio hepta. Confira abaixo.

2018

ida: Grêmio 4x0 Brasil de Pelotas

Grêmio 4x0 Brasil de Pelotas volta: Brasil de Pelotas 0x3 Grêmio

Depois de oito anos, o Grêmio retomou a supremacia no Rio Grande do Sul. Ao vencer o Brasil de Pelotas por 3 a 0, gols de Cícero, Alisson e Léo Moura, no Bento Freitas, a equipe de Renato Portaluppi conquistou o 37º Gauchão de sua história.

O título manteve aceso o momento mágico que a equipe vivia: foi a quarta taça em cinco finais sob o comando de Renato, que levantou seu primeiro troféu estadual como treinador.

2019

Em 2019, Grêmio foi campeão sobre o Inter. Jefferson Botega / Agencia RBS

ida: Inter 0x0 Grêmio

Inter 0x0 Grêmio volta: Grêmio (3) 0x0 (2) Inter

Um Grêmio recordista conquistou seu 38° título gaúcho. O Tricolor teve melhor campanha, melhor ataque e melhor defesa.

Na final, superou o Inter nos pênaltis, por 3 a 2, após mais um 0 a 0 entre eles. Diante de 51 mil pessoas na Arena, a geração de Renato ampliou seu cartel vencedor com o bi do Estadual.

2020

Em 2020, Grêmio foi campeão sobre o Caxias. Jefferson Botega / Agencia RBS

ida: Caxias 0x2 Grêmio

Caxias 0x2 Grêmio volta: Grêmio 1x2 Caxias

O 39º título estadual da história do Grêmio, primeiro tri consecutivo após 33 anos, teve o selo de um time que se acostumou a vencer.

A equipe de Renato Portaluppi fez valer a vitória do jogo de ida e, mesmo com a derrota por 2 a 1 (gols de Diego Souza, Laércio e Kannemann contra) para o Caxias, sagrou-se campeão do Gauchão.

2021

Em 2021, Grêmio foi campeão sobre o Inter. André Ávila / Agencia RBS

ida: Inter 1x2 Grêmio

Inter 1x2 Grêmio volta: Grêmio 1x1 Inter

Com o empate em 1 a 1 com o Inter (gols de Ferreira e Rodrigo Dourado), o Grêmio conquistou o tetra do Gauchão, seu 40º na história, em razão da vitória no Gre-Nal de ida, no Beira-Rio. E a Arena viu o primeiro de Tiago Nunes no comando, na era pós-Renato.

2022

Em 2022, Grêmio foi campeão sobre o Ypiranga. Jefferson Botega / Agencia RBS

ida: Ypiranga 0x1 Grêmio

Ypiranga 0x1 Grêmio volta: Grêmio 2x1 Ypiranga

Em um ano que prometia só agruras, um título deu a tranquilidade que o Grêmio precisava para enfrentar seus desafios. Na Arena, diante de 43 mil pessoas, o time venceu o Ypiranga por 2 a 1, confirmou a vantagem do jogo de ida e levantou, pela 41ª vez na história, o título do Campeonato Gaúcho.

Foi a quinta taça estadual seguida, mostrando a força regional da equipe. E especial para Roger Machado, campeão também como técnico, além de jogador.

2023

Em 2023, Grêmio foi campeão sobre o Caxias. André Ávila / Agencia RBS

ida: Caxias 1x1 Grêmio

Caxias 1x1 Grêmio volta: Grêmio 1x0 Caxias

O Grêmio foi hexacampeão gaúcho. Pela terceira vez na história, o Tricolor acumulou a sexta vitória de Estadual consecutiva. Um resultado que deu a dimensão de sua hegemonia no Rio Grande do Sul nos últimos anos.

O título foi construído com a vitória sobre o Caxias por 1 a 0. Suárez sofreu o pênalti, e assumiu a responsabilidade para cobrar e marcar o gol que garantiu o título do Gauchão 2023.

2024

Em 2024, Grêmio foi campeão sobre o Juventude. André Ávila / Agencia RBS

ida: Juventude 0x0 Grêmio

Juventude 0x0 Grêmio volta: Grêmio 3x1 Juventude

A história do Grêmio no Gauchão ganhou mais um capítulo especial. O Tricolor foi pela segunda vez heptacampeão estadual. O título foi conquistado, na Arena, após vitória de virada sobre o Juventude por 3 a 1.

Gilberto abriu o placar. Cristaldo e Diego Costa fizeram gols ainda no primeiro tempo. Nathan Fernandes fez o terceiro, na reta final da partida.

Um feito histórico para Renato Portaluppi e seus comandados, e que se repetiu 56 anos depois da primeira sequência de sete títulos do clube.