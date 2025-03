Como foi quando o Inter impediu o octa do Grêmio em 1969?

Ano também marcou a inauguração do Beira-Rio. Acervo Museu do Inter / Reprodução

Antes de conquistar o seu octa (1969 a 1976), o Inter precisou interromper uma sequência de títulos do Grêmio (1962 a 1968) no ano da inauguração do Beira-Rio. Em 2025, o Colorado busca novamente impedir a oitava taça seguida do Tricolor.

Em 1969, o Grêmio chegou à final do Estadual e poderia chegar ao oitavo título consecutivo. Mas foi o Colorado quem conquistou a taça e, na sequência, venceu as demais competições até chegar ao octa.

Relembre como foi o Gauchão de 1969

O campeonato daquele ano contou com a participação de 18 times, divididos em dois grupos. Os quatro melhores de cada chave avançaram para um octogonal final.

Pelo Grupo A, passaram Inter, Cruzeiro, Gaúcho e Santa Cruz. No B, se classificaram Grêmio, Flamengo (atual Caxias), Brasil de Pelotas e 14 de Julho.

Após diversos jogos de pontos corridos entre as oito equipes, o Colorado chegou na última rodada com 21 pontos, líder da fase decisiva. O Tricolor vinha logo em seguida, com 20.

O último compromisso era justamente um Gre-Nal no Beira-Rio — que havia sido inaugurado naquele ano —, onde o Inter jogava por um empate para se consagrar campeão e evitar mais uma conquista. A partida terminou 0 a 0 e o Inter se consagrou campeão.

*Produção: Nikolas Mondadori

