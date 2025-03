Quinteros volta a pedir contratação de zagueiro no Grêmio: "Nos faltou mais um"

Gustavo Martins marcou o gol do Grêmio que levou a decisão para os pênaltis. Duda Fortes / Agencia RBS

Após a goleada por 5 a 0 sobre o Pelotas, na primeira fase do Gauchão, o técnico do Grêmio, Gustavo Quinteros, clamou pela contratação de zagueiros para a temporada. A janela de transferências terminou na sexta (28) e o Tricolor trouxe reforços, inclusive o zagueiro Wagner Leonardo.

Contudo, após a classificação para a final do Campeonato Gaúcho, neste sábado (1º), contra o Juventude nos pênaltis, o treinador argentino voltou a falar sobre a necessidade de mais um zagueiro para o Grêmio.

— Tivemos uma boa janela de transferências. Foram incorporados bons jogadores e estamos felizes com isso. Nos faltou mais um zagueiro para poder fortalecer e ter mais variedade para ir rodando de acordo com as partidas que temos — disse.

Apesar das contratações, o setor tem desfalques. Para a primeira partida da final, o Tricolor não terá Rodrigo Ely, lesionado, e Jemerson, expulso ainda no primeiro tempo no Alfredo Jaconi.

— Ficamos com poucas opções. Infelizmente, não incorporamos Romaña (zagueiro do San Lorenzo). Espero que a gente contrate outro zagueiro em março, para ter o elenco completo — salientou Quinteros.

A CBF manteve em 2025 uma janela extra de transferências para jogadores que tenham participado dos Estaduais. O período será de 10 de março a 11 de abril.

Paciência com as jovens promessas

Com os desfalques, existe a chance de Gustavo Martins receber uma nova oportunidade no time titular. O "Carioca", como é chamado pelos companheiros, foi um dos heróis da classificação gremista. Ele entrou no segundo tempo para organizar o time após a expulsão de Jemerson, e marcou de bicicleta o gol do Tricolor que levou a decisão para os pênaltis.

— Temos muita confiança no "Carioca". Ele é um bom jogador. Precisa agregar ao seu jogo alguns movimentos defensivos que já estamos trabalhando com ele. Coberturas em profundidade e ajuda na cobertura ao zagueiro do lado. É um bom jogador, que para mim tem muito futuro.

Apesar dos elogios de Quinteros, existe um ar de preocupação do treinador argentino com os mais jovens. Apesar de já ter dado oportunidades para Gabriel Mec, Viery e Kaick, por exemplo, ele acredita que em jogos decisivos é necessário ter experiência.

— Hoje, como temos muitas partidas decisivas, precisamos incorporar experiência. Temos bons talentos, como o Gustavo, o Viery e o Natã. Todos têm muito futuro na carreira e dentro do clube — disse.

— Os campeonatos e as finais necessitam de experiência. Os jovens, como eles, precisam ganhar minutos quando a equipe está ganhando ou com o duelo resolvido. Foi isso que fizemos com esses jogadores — complementou.